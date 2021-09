Nederlanders blijven grootste mensen ter wereld, maar krimpen een beetje

Ze blijven de grootste mensen ter wereld, maar toch worden Nederlanders weer een beetje kleiner. Mannen die geboren zijn in 2001 zijn een centimeter korter dan die uit 1980, bij vrouwen is het verschil nog iets groter.

Tot 1980 werden de Nederlanders almaar groter: de gemiddelde lengte bij mannen nam in een halve eeuw met liefst 8 cm toe, tot 183,9 cm; bij vrouwen was dat 5 centimeter, tot 170,7 cm. Maar nu is de rek eruit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlanders blijven de langste mensen ter wereld, maar ze worden al een tijdje weer wat korter. Een Nederlandse man van 19 was vorig jaar gemiddeld 182,9 cm, zijn vrouwelijke evenknie 169,3 cm. Vrouwen boeten dus 1,4 cm in.

Het CBS wijst naar de ‘toegenomen immigratie van minder lange nieuwe bevolkingsgroepen en de hieruit in Nederland geboren kinderen’ als oorzaak, maar ziet ook dat de groei stagneert bij wie alle vier de grootouders in het land geboren zijn. “Mannen zonder migratieachtergrond werden niet nóg langer en bij vrouwen zonder migratieachtergrond is een neerwaartse trend te zien”, klinkt het.

Het statistiekbureau signaleert ook een opvallend verschil tussen mensen uit het noorden en het zuiden van het land. Al sinds de metingen in 1930 blijken Friezen en Groningers gemiddeld zo’n 3 à 3,5 centimeter groter te zijn dan mensen uit Nederlands Limburg. De onderzoeken zijn gebaseerd op zelfrapportage, zegt het CBS. De lengtes van 719.000 mensen van 19 tot en met 60 jaar werden onder de loep genomen.

Vettig eten

Gert Stulp (Rijksuniversiteit Groningen), zelf 2 meter lang en onderzoeker naar lichaamslengtes, zegt dat de stagnerende lichaamslengte geen uniek Nederlands fenomeen is. “Ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten vlakt de groei af, en krimpen vrouwen iets. Mogelijk komt het doordat mensen slechter zijn gaan eten: minder gevarieerd, meer vettigheid. Dat zou hier in Nederland ook een rol kunnen spelen”, zei hij tegen de Volkskrant.

De Nederlanders blijven wel het grootste volk ter wereld. Zo’n honderd jaren geleden kwam de reuzen vooral uit Noord-Amerika en Scandinavië, maar de Oranje generatie van eind jaren 50 nam de troon over om die niet meer af te staan. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS komt de concurrentie nu uit het oosten. Mannen uit Montenegro, Estland en Bosnië en Herzegovina naderen op onze noorderburen.