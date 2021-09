Taliban vervangen ministerie van Vrouwenzaken door beruchte ministerie van Deugd

Getuigen zagen hoe werklui een bord voor het ministerie van Bevordering van de Deugd en Preventie van de Ondeugd ophingen in het voormalige gebouw van Vrouwenzaken in Kaboel. De voorbije 24 uur doken op sociale media verschillende berichten op waarop vrouwelijke medewerkers van het ministerie te zien zijn, die buiten het gebouw protesteren omdat ze hun baan verloren zouden hebben. Geen enkele talibanfunctionaris wenste vrijdag het Franse persagentschap AFP van uitleg te voorzien

Hoewel de taliban benadrukten dat zij gematigder zouden regeren dan in de periode van 1966 tot 2001, is het aan de meeste vrouwen niet toegestaan om het werk te hervatten. De taliban zeggen dat vrouwen momenteel voor hun eigen veiligheid thuis moeten blijven, maar dat ze opnieuw zullen mogen werken vanaf er een geschikte segregatie is doorgevoerd. De taliban voerden intussen regels in over wat vrouwen mogen dragen op de universiteit. Onder de ministers van de nieuwe talibanregering zijn geen vrouwen.

Tijdens de eerste regeerperiode van de taliban waren vrouwen grotendeels uitgesloten van het publieke leven. Ze mochten hun huis uitsluitend verlaten onder begeleiding van een chaperonne. Beambten van het ministerie van Bevordering van de Deugd en Preventie van de Ondeugd stonden ervoor bekend vrouwen die alleen buitenkwamen, af te ranselen.