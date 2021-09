Weg met de mondmaskers: dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

- Het mondmasker wordt niet langer verplicht in de horeca en in winkels. Dat geldt voor zowel klanten als het personeel. Enkel in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens, in zorginstellingen en voor medische en niet-medische contactberoepen - zoals de kapper of de dokter - blijft het mondkapje verplicht voor iedereen boven de 12 jaar. “Op sommige plekken blijft het mondmasker nuttig”, aldus premier Alexander De Croo.

- Regio’s kunnen wel strenger optreden indien ze dat willen. Brussel en Wallonië zijn dat alvast van plan, Vlaanderen zal dat niet doen. Brussel houdt voorlopig vast aan de mondmaskerplicht in de sectoren waar ze momenteel van toepassing is, met name in de winkels. Begin volgende week zal Vlaanderen beslissen over eventuele toevoegingen aan de zogenaamde federale sokkel van maatregelen.

- Nachtclubs mogen op 1 oktober weer open, op voorwaarde dat ze gebruikmaken van de coronapas of het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST). Ook de luchtkwaliteit en ventilatie moeten verzekerd zijn. Daarvoor komen er strengere protocollen.

- Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen zijn geen coronapas of mondmaskers meer nodig. Ook de sociale afstand moet daar niet meer bewaard worden. Tot nu lag die grens op 200 deelnemers. Bij evenementen met meer dan 500 personen binnen of 750 buiten is ofwel de coronapas ofwel het mondmasker vereist.

- Aan de reisregels verandert voorlopig niets. Ook de verscherpte controles daarop blijven.

- Omdat de vaccinatiegraad in Brussel veel te laag blijft, zal overheid daar extra initiatieven nemen: nog strengere controles op terugkerende reizigers, telewerk blijft de norm, de coronapas wordt er breder ingezet, er komen meer mogelijkheden om zich te laten vaccineren in bedrijven, scholen en in mobiele vaccinatiepunten.