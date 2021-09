ROYALS. Huwelijksklokken luiden in Frankrijk en wat is er aan de hand met koningin Máxima?

Romantiek in Frankrijk, Kate Middleton en prins William die niet willen opvallen, Harry en Meghan die volgens sommigen te veel opvallen op een magazinecover en een pijnlijke affaire in Nederland. Alles over het recente reilen en zeilen in koninklijke kringen voor je opgelijst.

Er is getrouwd in koninklijke kringen: James Middleton, de broer van Kate en Pippa Middleton, is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt met zijn Française Alizée Thevenet. De plechtigheid vond plaats in Zuid-Frankrijk. “Het was een heel mooie en familiale ceremonie”, zei François Arizzi, burgemeester van het idyllische heuveldorpje Bormes-les-Mimosas. Hij zei aan Var Matin, een lokaal medium, dat prins William en Kate Middleton van de partij waren, maar absoluut de show niet wilden stelen. Hij droeg naar verluidt een beige pak, Middleton een lange, lichtgroene jurk. Arizzi kon naar eigen zeggen in zijn gebrekkig Engels een leuk gesprekje voeren met de toekomstige koning. James Middleton plaatste zelf een kiekje van zijn trouwdag op Instagram, en een van de hondjes stond er ook graag bij ...

Dankzij koningin Elizabeth II zijn deze week nooit eerder geziene beelden van verschillende royals opgedoken. Zij toonde immers een glimp van haar verzameling homevideo’s om dierbare momenten tussen prins Philip, prins Charles, prinses Anne en prins Edward te onthullen. Op de beelden uit de privécollectie zien we prins Philip onder meer op een driewieler racen met de jonge prins Charles en prinses Anne, terwijl een jonge Elizabeth er achteraan rent en probeert bij te blijven. Andere fragmenten laten zien hoe Philip roeit op een meer met prins Edward. De filmpjes maken deel uit van de aankomende BBC-documentaire Prince Philip: the royal family remembers, die het leven van de hertog van Edinburgh viert. Deze wordt op 22 september uitgezonden op BBC One.

Het nieuwste beeld van prins Harry en Meghan Markle valt absoluut niet in de smaak. Het koppel prijkt op de cover van Time magazine en ziet er volgens velen erg en onnatuurlijk bewerkt uit. Wie goed kijkt, merkt een gele streep op de rechterwang van de prins op, wellicht een gevolg van digitaal gommen of een kleurcorrectie. Ook over de pose van het paar wordt veel gezegd. Meghan Markle staat op de voorgrond met weelderig gemodelleerde haren, terwijl de prins zich er een beetje achter lijkt te verschuilen. Dat levert hem de vergelijking op met een kapper die een klant in de spiegel uitlegt hoe het kapsel tot stand kwam. Het is ook niet duidelijk of Harry neerzit, rechtstaat of zich wat gebogen houdt om niet veel groter te ogen dan zijn vrouw. Wel duidelijk volgens veel sociale mediagebruikers: het ziet er allemaal wat klungelig uit.

In Groot-Brittannië is deze week een recordbedrag neergeteld voor een fijne Cartier-armband met parel en diamanten van prinses Margaret, die leefde van 1930 tot 2002. Ze droeg het accessoire onder meer op het portret dat werd gemaakt op haar negentiende verjaardag. Nu is het sieraad in Londen geveild voor ongeveer 400.000 pond. Dat komt overeen met een slordige 456.000 euro, een bedrag waarvoor je in veel Vlaamse dorpen al een heuse villa hebt. Er werd geschat dat het juweel van koningin Elizabeth II haar jongere zus tussen de 30.000 en 40.000 pond zou opleveren, maar dat het tienvoud zou behaald worden, lag buiten de verwachtingen. Wie de nieuwe eigenaar van de armband is, die er ook een certificaat als bewijs van authenticiteit bijkrijgt, is niet geweten.

Komende dinsdag 21 september is het Prinsjesdag in Nederland, maar de festiviteiten werden nog een beetje meer teruggedrongen. Begin deze week raakte bekend dat er dit jaar ook geen balkonscène zal zijn bij Paleis Noordeinde. Vorig jaar stonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima er ook al niet op om hun fans toe te zwaaien. De reden is nog steeds dezelfde: de aanhoudende coronapandemie. Het is voor de tweede keer in 46 jaar tijd dat de traditie wordt geschrapt. Ook de imposante glazen koets zal in 2021 niet uitrijden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen per auto afgezet worden aan de Grote Kerk in de stad. En de ridderzaal, waar de troonrede in normale tijden wordt uitgesproken, blijft gesloten. Mensen wordt aanbevolen om de plechtigheden in Den Haag thuis te volgen via de televisie.

© ISOPIX

Er is trouwens letterlijk iets aan de hand met de Nederlandse koningin. Ze heeft afgelopen zomer haar rechterhand bezeerd. Wat ze precies heeft uitgespookt, is niet duidelijk, maar het lichaamsdeel is wel gespalkt. In een korte reactie tijdens een bezoekje in Deventer vertelde ze aan een aanwezige reporter dat ze een “ongelukje” had en het gebroken is, terwijl ze aanvankelijk dacht van niet. Nu moet ze de hand “gewoon wat rust geven”. Ze bedankte de man alvast voor zijn bezorgdheid.