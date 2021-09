Nachtleven reageert positief op heropening met Covid Safe Ticket: “Oppassen voor fraude”

LIVE. Lees hier alles over de versoepelingen waarover het Overlegcomité heeft beslist

Op 1 oktober mogen de nachtclubs en discotheken weer openen, op voorwaarde dat ze de bezoekers om het Covid Safe Ticket vragen. De sector reageert in de eerste plaats opgetogen. “De sector is al meer dan anderhalf jaar op slot. Deze versoepeling komen geen moment te vroeg. We bekijken de versoepelingen heel positief”, aldus Barbara Soens, woordvoerster van enkele Antwerpse nachtclubs. Al blijft de sector toch enigszins voorzichtig. “Honderd procent zekerheid dat we voor altijd mogen openblijven, hebben we natuurlijk niet. Maar we bekijken de heropening om te beginnen alvast met een pak positiviteit.”

Wel heerst er voorlopig nog wat onzekerheid op vlak van organisatie. “We weten nog niet precies hoe alles moet verlopen met het Covid Safe Ticket maar de controle zal natuurlijk extra werk en kosten met zich meebrengen”, zegt Bart De Bie, medeorganisator van Silcene of the DJ’s. “Ook fraude zal vaker voorkomen. Daarom lijkt het mij een goed systeem voor enkele maanden. Maar voor een langere periode zal het al moeilijker worden.”