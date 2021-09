Minister Benjamin Dalle: “Kinderrechten zijn soms wat aan de kant geschoven”

Benjamin Dalle, op bezoek in een school in Mariakerke. — © fvv

De minister trekt de komende weken naar een reeks scholen onder de noemer ‘Dalle Daagt Uit’, om jongeren bewust te maken van kinderrechten. Een eerste bezoek brengt hij vrijdag aan het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs (VISO) in het Oost-Vlaamse Mariakerke. Met de leerlingen van het zesde jaar fotografie bekijkt hij iconische en pakkende beelden die de leerlingen en de minister zelf hebben gekozen. Dalle zal in elke provincie een verschillende studierichting bezoeken, telkens met een uitdaging rond het thema kinderrechten.

“Kinderrechten zijn brandend actueel,” zegt Benjamin Dalle. “Hier in Vlaanderen en Brussel moeten we elke dag nog het belang van kinderrechten onderstrepen.” Ook de coronacrisis heeft voor moeilijkheden gezorgd. “Het is belangrijk dat kinderen en jongeren weten wat hun rechten zijn”, zegt de minister daarover. “Niet alleen voor zichzelf, ook voor kinderen en jongeren van over heel de wereld.”

In 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind aan. Daarom is het op 20 november internationale kinderrechtendag.

Op 20 november, op de internationale kinderrechtendag, zal een eerste ‘teaser’ gedeeld worden van de verschillende uitdagingen. Het resultaat van alle opdrachten wordt getoond in februari op het jeugd- en kinderrechtencongres.