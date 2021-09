Belgische zestiger voor de rechter in Alicante omdat hij partner doodde met mes

Voor een rechtbank in het Spaanse Alicante start maandag het proces van een 63-jarige Belgische man. Hij zou in juli 2019 zijn eveneens Belgische vrouw gedood hebben met een mes. Dat meldt de Spaanse krant Razon.

De 57-jarige vrouw werd in de vroege ochtend van 22 juli 2019 met een mes gedood in het huis van het echtpaar in Calpe, in de regio Valencia. De man werd gewond aangetroffen in de woning.

Al snel verdacht het Spaanse parket de man van de misdaad. Het beschuldigt hem nu van doodslag met als verzwarende omstandigheid dat hij familie is en vraagt een gevangenisstraf van 24 jaar en 80.000 euro schadevergoeding voor de dochter van het slachtoffer, die ten tijde van de feiten niet bij hen woonde.