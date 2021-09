Federale regering wil plastic voor eenmalig gebruik helemaal uitfaseren

Dat staat in een Koninklijk Besluit (KB) van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) waarvoor de ministerraad het licht op groen heeft gezet. Het KB geeft uitvoering aan twee Europese richtlijnen. Bedoeling is het op de markt brengen van wegwerpproducten geleidelijk aan te verbieden. “Het verbod op plastic voor eenmalig gebruik betekent een belangrijke stap voor de regeling van het probleem van de opstapeling van plastic in het milieu en in onze oceanen”, legt de minister uit. Bovendien bevordert het herbruikbare producten, net als de overgang naar een circulaire economie met innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen, producten en materialen, zegt ze.

Kassatassen

Zo verbiedt het besluit - dat eind dit jaar, begin volgend jaar wordt gepubliceerd - het op de markt brengen van lichte plastic draagtassen met handvatten - de zogenaamde “kassatassen”. Op die regel geldt een uitzondering voor zeer lichte plastieken draagtassen, herbruikbare plastic draagtassen die beantwoorden aan bepaalde normen en tassen die om dwingende veiligheidsredenen op luchthavens worden gebruikt.

De sector krijgt een jaar de tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen, bijvoorbeeld om de stock op te gebruiken. Dezelfde termijn geldt voor het verbod om wegwerpdrinkbekers uit kunststof op de markt te brengen, met uitzondering van kartonnen drinkbekers met coating.

Alternatieven voorhanden

Voor andere producten uit kunststof voor eenmalig gebruik gaat het verbod al tien dagen na publicatie in. Het gaat om katoenen bestek, borden, wattenstaafjes, rietjes, roerstaafjes, stokjes voor ballonnen en bepaalde voedsel- en drankverpakkingen. De komende jaren zullen nog producten voor eenmalig gebruik verdwijnen, naarmate er alternatieven voorhanden zijn. “Het gaat om een evenwichtige en ambitieuze omzetting, die rekening houdt én met de milieuvereisten én met de aanpassingsmogelijkheden van de sectoren”, aldus Khattabi.

Naast een verbod voert het kb een informatieverplichting in voor een aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Een duidelijk zichtbare markering moet de consument inlichten over de aanwezigheid van kunststof en het negatieve effect op het milieu. Het gaat om maandverbanden, tampons en inbrenghulzen voor tampons; vochtige doekjes en huishoudelijke doekjes; tabaksproducten met filters en filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten en tot slot drinkbekers.