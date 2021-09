Pelt

Voor 180 kinderen van de Corneliusschool in het Peltse dorp Lindel-Hoeven was vrijdag een heugelijke dag. Ze wandelden met hun boekentasjes naar hun nieuwe schoolgebouw. Meer nog, het werd een multifunctionele brede school waarin ook de kinderopvang, naschoolse activiteiten, maar zelfs feesten in het weekend kunnen plaatsvinden.