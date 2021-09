Emelie Jennen (22) uit Herk-De-Stad dingt mee naar kroontje Miss Exclusive

Emelie zat vorig jaar nog op de schoolbanken van de Hogeschool PXL. Ondertussen is de rechtspracticus al werkzaam in de gerechtelijke wereld. “Doorheen mijn driejarige opleiding als rechtspracticus leerde ik vooral om steeds met een kritische blik naar de wereld te kijken en probleemoplossend te denken, waardoor ik zeker geen loze beloftes maak. Ik besef maar al te goed dat ik alleen de wereld niet ga kunnen veranderen, maar dat wil niet zeggen dat ik geen meerwaarde voor ons klimaat en de natuur kan zijn.” Knieblessure“Ik was ook op zoek naar een nieuwe uitdaging”, gaat Jennen verder. “Door een knieblessure ben ik moeten stoppen als voetbalster. Ik speelde veertien jaar lang met veel passie voor voetbalclubs AC Tervant, STVV en BS Sport-Berbroek-Schulen. In 2014 trad ik zelfs aan bij de Provinciale Selectie van Limburg. Maar toen kwam er dus die blessure. Jammer. Nu ben ik regelmatig te vinden in de fitness en op de looppiste.” ‘Beauties for a cause’Gelukkig kwam die aankondiging van Miss Exclusive voorbij. Ik wist het meteen: Hier doe ik aan mee. Toegegeven, het is altijd al een meisjesdroom van mij geweest om deel te nemen aan een Missverkiezing. Maar het gaat niet enkel om schoonheid. Er wordt ook aandacht geschonken aan het klimaat en de natuur. Ik ben dan ook iemand die altijd al haar steentje probeert bij te dragen aan het milieu. Zo ben ik bewuster gaan winkelen, trek ik steeds de stekkers uit en hou ik mijn eigen straat proper. Alle beetjes helpen! Dus ja, het motto van de verkiezing ‘Beauties for a cause’; daar kan ik mij perfect in vinden (lacht).”