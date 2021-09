Diepenbeek rockt opnieuw met Gaaze(b)rock

Gaaze(b)rock vindt plaats zonder Covid Safe Ticket of coronaregels. De tentflappen gaan open voor de nodige ventilatie en volgens de huidige regels mogen er dus maximaal 400 bezoekers naar het festival in de Stationsstraat komen. Er zijn nog tickets te koop. Ook aan de kassa.Om 17 uur trapt het festival af met de Diepenbeeks/Hasseltse band A Bear Called Panda. Ze spelen de beste nummers van hun debuut-cd, liedjes uit de oude doos toen ze zichzelf nog Civilian noemden en een paar opvallende bewerkingen van bekende hits. Op tijd komen is dus de boodschap.After the Nova brengt twee krachtige zangeressen en een stevig rockrepertoire naar Diepenbeek. Ook de Hoeseltse coverband Jeff Brick maakt al enige tijd furore in de streek met begeesterende covers en een straffe zanger.10 Rogue is een Belgische hard-rock/metalband met de krachtige stem van de allereerste Idool-winnaar Peter Evrard aan de microfoon. De band komt in een nieuwe bezetting naar Diepenbeek en ligt al een tipje van de sluier op van de nieuwe plaat die eraan komt.Koyle moeten we eigenlijk al niet meer voorstellen. De Limburgse coverband speelt zowat het hele land en Nederland plat en sinds enige tijd doen ze dat met de nieuwe zangeres Kimmy. Op Gaaze(b)rock volgt er nog een mooi orgelpunt van hun show want Peter Evrard komt mee op het podium om straffe rockcovers te zingen. Tickets voor Gaaze(b)rock kosten 15 euro. Je kunt ze kopen bij Café Ganzenbroek, Stationsstraat, Diepenbeek of bellen naar de baas op 0487/377141. Die legt ze dan klaar aan de kassa. Meer info vind je op de facebookpagina: https://www.facebook.com/events/1527729864253982