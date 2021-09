Ijzingwekkende geluidsband van aanval in Bataclan afgespeeld op proces aanslagen Parijs

Op de achtste dag van het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs komt vrijdag onder meer de getuigenis aan bod van een rechercheur van de criminele brigade die naar de Bataclan gestuurd was. Dat melden Franse media. In en rond de concertzaal vielen toen 90 doden.

Drie terroristen vielen de Bataclan gewapend met machinegeweren en bomvesten binnen. De rechercheur waarschuwt de aanwezigen in de rechtszaal dat hij 22 seconden zal laten horen van een opname op een dictafoon die op een balkon in de zaal werd aangetroffen. De opname duurt in totaal bijna drie uur. De rechercheur laat het begin van de aanval horen maar niet voor de voorzitter van de rechtbank aan de aanwezigen de kans heeft gegeven om de zaal te verlaten. Vier of vijf mensen gaan daarop in en verlaten de zaal.

Wat volgt is een ijzingwekkend geluidsfragment. In eerste instantie is de Amerikaanse band Eagles of Death metal nog te horen, het volgende moment zijn schoten van kalasjnikovs te horen. In de zaal kan je een speld horen vallen.

De rechercheur bevestigt dat er op de opname 258 schoten te horen zijn van de terroristen. Hij geeft ook nog eens de balans van die avond in de Bataclan: 71 doden in de zaal, 14 er net buiten en 5 op weg naar het ziekenhuis.

De man heeft ook nog een opvallende boodschap voor de fammilieleden van de slachtoffers: “Luister niet naar de zogenaamde “vertellers van de waarheid” (“les diseurs de vérité”) die in televisieprogramma’s hun licht laten schijnen over de zaak, maar niet betrokken waren bij het onderzoek, ook magistraten en agenten.” Zo verzekert hij dat niemand van de slachtoffers bewerkt is met een mes, een gerucht dat al sinds de aanslagen de ronde doet.