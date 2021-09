Genk

Dertig procent van de zwangere vrouwen in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk is niet-gevaccineerd. “Corona krijgen tijdens een zwangerschap is nochtans heel gevaarlijk”, waarschuwt ZOL-gynaecoloog Tinne Mesens. “Een kwart van de zwangere vrouwen die ziek wordt van corona, bevalt te vroeg.”