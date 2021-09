Verschrikkelijke beelden: Bauke Mollema komt in tijdrit zwaar ten val na aanrijding met dranghekken

De Nederlander Bauke Mollema is vreselijk ten val gekomen in de Ronde van Luxemburg. Tijdens de tijdrit kwam hij onzacht in aanraking met de dranghekken, waarna hij overkop ging met zijn fiets.

Bekijk hieronder de huiveringwekkende beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De crash doet meteen denken aan Wout van Aert, die in 2019 zwaar ten val kwam in de tijdrit van de tour de France nadat hij toen ook de nadars had geraakt. Wat toen volgde was een lange revalidatie, afwachten wat de balans voor de Nederlander nu zal zijn maar hij kon alvast weer op de fiets kruipen en zijn tijdrit afwerken.