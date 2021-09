Carwash voor Winterweekend

Op zaterdag 4 en zondag 5 december vindt, na een jaartje coronapauze, Winterweekend weer plaats op het gemeenteplein. Nu zaterdag organiseert men hiervoor een carwash van 8 uur tot 18 uur. “Een carwash is ideaal om op korte tijd wat geld in het laatje te brengen”, vertellen organisatoren Dimitri Abeels en Ben Vermeulen. “We hopen op een mooie opkomst. Met de opbrengst kan de Sint, die op Winterweekend langskomt, mooie cadeautjes voor de kinderen kopen. De carwash staat op het centrumplein aan de kant van de sporthal. Voor een gewone personenwagen betaal je 10 euro, voor een jeep of monovolume 15 euro en voor een grote bestelwagen 20 euro.”

Frmi