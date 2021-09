GENK

Vrijdagnamiddag hebben leden van de KS Vriendenkring en vzw Mijnverleden kransen neergelegd op de graven van Valère Sclep en Jan Latos, de twee dodelijke slachtoffers tijdens de staking van Zwartberg in 1966. Zaterdag woont prins Laurent in Waterschei de herdenking bij van alle mijnwerkers die het leven lieten als gevolg van hun werk in de ondergrond.