KRC Genk trainde vrijdagochtend nog in Wenen, vooraleer op de middag op het vliegtuig naar Luik te stappen. “Op één van de elf bijveldjes aan het Ernst Happelstadion, waar Rapid zijn trainingscentrum heeft”, aldus coach John van den Brom. “Zo’n terugreis met alles wat erbij komt is best vermoeiend voor een spelersgroep. Nu kunnen ze na de terugvlucht naar huis om zo veel mogelijk rust te nemen.”