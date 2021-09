G.M. (25) uit Maaseik raakte vrijdag rond 9 uur lichtgewond bij een ongeval in de Brugstraat richting de Kantonsweg in Dilsen. Bij het nemen van een lichte bocht kwam de twintiger met de banden in de berm terecht. De bestuurder week uit en ging vervolgens over de kop. G.M. was lichtgewond en trok op eigen houtje naar de dokter. ppn