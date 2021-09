Zullen mondmaskers op de meeste plaatsen niet meer nodig zijn? En waar zullen we een coronapas nodig hebben? Dat zijn de twee grootste vragen die vrijdagnamiddag beantwoord moeten worden op het Overlegcomité. De kans is groot dat de uitkomst daarover voor Vlaanderen en Brussel helemaal anders zal zijn. Ook op de agenda: verplichte vaccinatie in de zorgsector en vaccineren op het werk.