Nieuw onderzoek bewijst: “Groenten en fruit maken je gelukkig”

Dat er een verband is tussen je levensstijl en je algemeen welzijn is oud nieuws, maar nieuwe bevindingen in het vakblad Journal of happiness studiestonen aan dat er een positieve link is tussen een levensstijl met hoofdrollen voor groenten, fruit en lichaamsbeweging en de tevredenheid met het leven zelf.

De onderzoekers kwamen erachter dankzij een obesrvationele methode, waarmee ze elk effect van geluk dat verband houdt met de levensstijl afzonderlijk konden bekijken. Daaruit bleek dat de consumptie van groente en fruit en beweging mensen gelukkig maakt, en niet andersom. Deze studie is de eerste in zijn soort die het verband tussen gezond eten en lichaamsbeweging blootlegt, in plaats van het te generaliseren.

Uit de studie blijkt nog dat het vermogen om beloningen uit te stellen en zelfbeheersing belangrijke aspecten zijn inzake het beïnvloeden van een gezonde levensstijl, wat op zijn beurt een positief effect heeft op ons welzijn. Verder wijst het onderzoek nog uit dat mannen meer bewegen en vrouwen meer groenten en fruit lijken te eten.

Professor Kambhampati, een van de onderzoeksleiders van de studie: “Er is de afgelopen jaren een grotere verschuiving geweest naar gezondere levensstijlkeuzes. Het is een belangrijke ontwikkeling om vast te stellen dat het eten van meer groenten en fruit en meer bewegen zowel het geluksgevoel als de gezondheid kan verbeteren. Er is sprake van een duidelijke win-winsituatie. Deze resultaten kunnen handig zijn voor toekomstige campagnes rond milieu en duurzaamheid.”