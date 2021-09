Chantal Mathijs uit Zonhoven sinds vrijdagochtend vermist

Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Daarop vroeg het parket van Limburg om een opsporingsbericht van de vrouw te verspreiden. Er wordt gevraagd uit te kijken naar Chantal die 1,63 meter groot is en slank gebouwd. Ze heeft kort, zwart haar en draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze donkere kledij en had een ze een groen-beige stoffen handtas bij zich.

De 52-jarige vrouw heeft medische zorgen nodig. Het onderzoek is in handen van de lokale politie LRH. Wie over meer informatie beschikt kan bellen op het gratis nummer 0800/30.300, mailen naar opsporingen@police.belgium.eu of contact opnemen via dit tipformulier. ppn