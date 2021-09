Man wil hond uitlaten, maar is even afgeleid door smartphone: “Hij vloog door de lucht!”

Honden moeten regelmatig worden uitgelaten, maar je bent beter met de viervoeter bezig dan me je smartphone tijdens de wandeling. Dat bewijzen deze beelden uit de Amerikaanse stad Kansas City. De hondenliefhebber komt weer thuis na een tochtje door de buurt, maar is helemaal in de ban van zijn smartphone. Dat breekt hem zuur op wanneer zijn huisdier plots afgeleid wordt door een andere. “Hij vloog door de lucht!”, aldus zijn vriend, die de beelden deelde.