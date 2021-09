Verkeerd gereden? Truck van F1-rijder Valtteri Bottas duikt op ... in Waalse vrouwenkoers

“Ik werd door de gemeentediensten opgebeld omdat er een grote truck in het centrum van de gemeente stond opgesteld. Niemand wist een link te leggen maar ik dacht meteen wel dat het iets met onze wielerwedstrijd had te maken. Toen Tiffany Cromwell op de voorlopige deelnemerslijst stond vermeld, werd me veel duidelijk want zij is de vriendin van Bottas” vertelt organisator Gino Verhasselt. “Bottas liet de truck vanuit Monza met een privé-chauffeur overkomen omdat zijn vriendin rustig zou kunnen slapen want de anders rensters van het Canyon-SRAM-team sliepen op hotel”. De truck is 18 meter lang en wordt bij de uitstalling ook nog langs beide kanten 1 meter breder. De truck omvat een keuken, slaapkamer, badkamer en open ruimte. “Het was niet simpel om deze truck een plaats te geven maar mits wat manuvreren lukte het toch”. En om zijn Australische wederhelft helemaal voorbereid aan de wedstrijd te laten beginnen, liet Valtteri Bottas zijn lieve Tiffany donderdag met de helikopter overvliegen vanuit Monaco. In Vresse-sur-Semois hopen ze nu dat de Finse formule 1-rijder vandaag of morgen opduikt om zijn vriendin aan te moedigen want dit weekend staat er voor hem geen wedstrijd op het programma.

Tiffany Cromwell — © Geert Stevens