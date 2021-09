Extrema Outdoor mikt op recordeditie zonder overlast

Vanavond gaat Extrema Outdoor van start aan De Plas in Houthalen-Helchteren. Met bijna 65.000 tickets die in voorverkoop de deur uitgingen, is Extrema dit jaar het grootste festival in ons land. Festivalgangers van over de hele wereld reizen dit weekend af naar Kelchterhoef. Om de overlast voor de omgeving te beperken neemt de gemeente heel wat maatregelen. Zo zal de politie CARMA een preventief drugsbeleid voeren en werd er een mobiliteitsplan uitgewerkt.