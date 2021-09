Dé uitslag van het voorbije voetbalweekend was de 19-0-zege van Lummen tegen Anadol B (4C). De doelman van Anadol B zal zich echter dit seizoen niet meer moeten omdraaien, want de ploeg in vierde provinciale wordt nu opgedoekt na het wegvallen van de reserven van Anadol A. Koersel B is dit weekend vrij.