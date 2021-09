België moet in Paraguay zonder sterkhouders voorbij Bolivia in Davis Cup

Zaterdag en zondag speelt de Belgische Davis Cup-ploeg in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion tegen Bolivia in Wereldgroep I. Inzet is een ticket voor de kwalificatiematchen die uitzicht bieden op de Davis Cup Finals.

Coach Johan Van Herck moet het voor de verplaatsing naar Zuid-Amerika stellen zonder uithangbord David Goffin (ATP 30), die inmiddels een punt zette achter een teleurstellend seizoen, en Kimmer Coppejans (ATP 209). In hun afwezigheid ligt de druk bij debutant Zizou Bergs (ATP 191) en de ervaren rot Ruben Bemelmans (ATP 221). Michael Geerts (ATP 289) is eveneens nieuw in de landencompetitie. Voor het dubbelspel kan Van Herck rekenen op vaste waarden Sander Gillé en Joran Vliegen.

In het Boliviaanse kamp is de 28-jarige Hugo Dellien (ATP 144) het uithangbord van de selectie. De andere spelers zijn nobele onbekenden. Volgens Van Herck is België “favoriet in drie van de vijf matchen”, het dubbel en de twee enkelspelen zonder Dellien. Winst in die duels volstaat om door te stoten.

De ontmoeting wordt op gravel gespeeld in het sportcomplex Rakiura Resort. De Boliviaanse federatie besloot naar Paraguay uit te wijken vanwege de precaire coronasituatie in Bolivia.

De winnaar mag deelnemen aan barrages voor een plaats in de Davis Cup Finals 2022, de verliezer zal moeten aantreden in de barrages van Wereldgroep I.

Door de coronapandemie werd de eindfase van de Davis Cup 2020 uitgesteld met een jaar, naar eind 2021. Er wordt van 25 november tot 5 december gespeeld in Madrid, Innsbruck en Turijn. België zit niet bij de achttien gekwalificeerde landen na 3-2 verlies tegen Hongarije in maart 2020.