De strakke pelouse is vervangen door een wilde bloemenweide en de biljart doet dienst als inpaktafel. Het pand op het Herentalse Eilandje dat bekendraakte door Harry en Olga van The Sky is the Limit lijkt in niets meer op de villa die we op tv zagen. Tegenwoordig is het de woon- en werkplek van Cis Bauwelinckx (51) en zijn Ministerie van Unieke zaken.