“Een combinatie van drie veiligheidselementen heeft het leven van Lewis Hamilton gered”

De ondertussen veelbesproken aanrijding tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de GP van Italië gebeurde aan een lage snelheid maar door het feit dat de Red Bull van Verstappen bovenop de Mercedes van Hamilton eindigde mag vooral die laatste blij zijn dat hij er met enkel nekpijn vanaf komt.

De crash onderstreepte nog maar eens het belang van de eens verguisde Halo. De foto’s van de achterband van Verstappen die op het hoofd terecht komt van Lewis Hamilton kent iedereen ondertussen wel.

Volgens James Vowles, chef strategie bij Mercedes, heeft een combinatie van drie veiligheidselementen ervoor gezorgd dat Lewis Hamilton het allemaal zelf nog kan navertellen. Zoals eerder al vermeld speelde de Halo de meest voor de hand liggende rol.

“Ik voeg er nog aan toe dat dit echt een bewijs is van alle veiligheid die de laatste jaren in de Formule 1 is ingebouwd,” zei Vowles in een YouTube-video op het kanaal van Mercedes.

“De Halo heeft in dit geval echt zijn leven gered, de helm heeft de klap goed opgevangen zonder hem te beschadigen en ook het HANS-systeem heeft gedaan wat het moest doen.

“Die drie onderdelen hebben er samen voor gezorgd dat Lewis een beetje gekneusd en gekwetst maar oké is.”

De Mercedes van Hamilton liet droeg duidelijk de sporen van de aanrijding met Max Verstappen maar Andrew Shovlin, trackside engineer bij Mercedes, heeft er een goed oog in voor de race in Rusland.

“We hadden nog even tijd met de auto voordat we het circuit verlieten om een snelle evaluatie te maken,” zei Shovlin.

“De achtervleugel is behoorlijk beschadigd. Je zult gezien hebben hoe ver die tijdens de crash verbogen is.

“Er is wat oppervlakkige schade aan de vleugels en de vloer, maar het grootste deel van de klap is opgevangen door de rolbeugel en de Halo zelf. Die zijn er behoorlijk slecht afgekomen.”

“De power unit ziet er op het eerste gezicht goed uit, en de versnellingsbak zullen we nader bekijken als hij hier terug is. Maar zoals ik al zei, bleef het meeste beperkt tot de Halo en de rolbeugel.”

