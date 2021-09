Vooruit hekelt “populisme” CD&V Limburg over de wolf: “We moeten in harmonie met natuur leven”

Dat er sinds 2,5 jaar opnieuw wolven in ons land leven, noemen Vandenhove en Verduyckt een succesverhaal, omdat het een gevolg is van decennialange investeringen in de Limburgse natuur. Ze hebben begrip voor emotionele reacties van boeren die de afgelopen tijd vee hebben verloren. Maar dat het samenleven met het roofdier de laatste weken niet vlekkeloos verliep, mag voor hen geen reden zijn om aan alle inspanningen en Europese beschermingsregels voorbij te gaan.

LEES OOK. Jonge boeren kondigen fakkeltocht aan met opvallende foto van brandende wolf

Vlaams parlementslid Vandenhove doelt daarmee op CD&V Limburg. “De wolf is Europees beschermd en een territoriaal dier verjagen betekent dat er wellicht een ander exemplaar in de plaats komt. CD&V Limburg vergeet bovendien te vermelden dat er zware straffen staan op het jagen op deze diersoort”, luidt het.

LEES OOK. Hoe de wolf nu ook een politiek dier is geworden: “Is het dit allemaal waard?”

Net als Verduyckt steunt Vandenhove het aangekondigde overleg met de lokale bestuurders om maatregelen te bespreken. “Die zullen ervoor moeten zorgen dat we terug leren in harmonie te leven met de ons omringende natuur. Populistische uitspraken, zoals die van CD&V Limburg, helpen niemand daarbij vooruit.”