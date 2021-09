Het begin van alle gekte: exact twee jaar geleden scoorde Haaland hattrick bij CL-debuut tegen Genk

Sindsdien zijn de cijfers van Haaland fenomenaal. In de Champions League scoorde hij zelfs meer dan dat hij wedstrijden speelde: 21 keer liet hij de netten trillen in 17 wedstrijden. Ook in deze Champions League-campagne scoorde Haaland in de eerste groepsfase van Dortmund, in en tegen Besiktas. In de Bundesliga zit de Noor voorlopig aan 5 doelpunten en 4 assists in 4 wedstrijden. Aan dit tempo zullen er flink wat doelpuntenrecords sneuvelen.

