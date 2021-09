Pas Geopend: privé-wellness Marlinne

Yannick Schoofs (31) en Stephanie Barthels (33) openden op 11 augustus de deuren van hun nieuwe wellness in Mechelen-Bovelingen. In ‘Marlinne’ kan je in een historisch kader volledig tot rust komen en lichaam en geest herbronnen

Het jonge koppel, beiden werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis Asster, kreeg vijf jaar geleden het idee om een eigen wellness uit de grond te stampen. “Twee jaar daarvoor hadden we hier een oude vierkantshoeve gekocht en we wilden iets uitbouwen om later fier op te zijn”, vertelt Yannick. “Onze hoeve gaat terug tot 1733. Oorspronkelijk stond er op deze plek een grote stal voor de beesten. Dat gebouw had geen fundering, waardoor de muren aan het scheuren waren en het dak was ingevallen. Daarom hebben we alles afgebroken en steen per steen weer opgebouwd. Iedere steen hebben we gekuist en hergebruikt om de stal zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Ook de dakstructuur met eiken balken hebben we gereconstrueerd.”

Desinfecterend

Het resultaat van al dat monnikenwerk is een moderne, luxueuze wellness van 150 m² groot. “Er is één centrale binnenruimte met een overloopzwembad en -bubbelbad, ook vind je hier een hammam en sauna”, zegt Stephanie. “Het water van het zwembad en de jacuzzi werkt op waterstofperoxide, dat geeft een zacht en aangenaam gevoel voor de huid, maar is toch desinfecterend. Gedaan dus met prikkende ogen en chloordampen. Aan beide uitersten van de wellness werken we met niveaus die uitzicht bieden op alle faciliteiten. Zo is er ook een privéterras waar je ongestoord kan zonnebaden en genieten. De wellness biedt plaats aan acht personen, je kan ook met twee blijven overnachten in het weekend. Via de website bieden we verschillende arrangementen aan, maar aarzel zeker niet om ook gewoon voor enkele uren te boeken.”

Praktisch:

Marlinne

Rukkelingenstraat 1, 3870 Heers

0477/31.40.10

info@marlinne.be

www.marlinne.be

Facebook: Marlinne

Open: elke dag van 13 tot 23 uur, met mogelijkheid tot overnachting in het weekend.