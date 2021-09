Eerste stap richting behoud Champions League-ticket is gezet: Belgische clubs doen prima zaak in Europa, concurrentie faalt

Eindelijk nog eens goed nieuws voor het Belgische clubvoetbal. Twee zeges, één gelijkspel en één nederlaag zorgen voor een opwaardering van het Belgische coëfficiënt in Europa met één volledig punt. Dat terwijl concurrenten Schotland, Rusland, Oekraïne en Servië allemaal de mist ingingen of het minder deden. De eerste stap richting behoud van ons Champions League-ticket is gezet.