IN BEELD. Wout van Aert komt aan in hotel in Brugge, twee dagen voor de start van het WK wielrennen

Zondag is het zover: dan start het WK wielrennen in eigen land , met Wout van Aert als Belgisch uithangbord. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma checkte vrijdagochtend alvast in in Weinebrugge, een viersterrenhotel in Brugge. Zondag wacht de eerste uitdaging voor Van Aert: het WK tijdrijden.