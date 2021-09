Miljoenenboete voor persbureau Bloomberg na fake persbericht dat aandeel bouwbedrijf deed kelderen

Het Amerikaanse persagentschap Bloomberg is ook in beroep in Parijs veroordeeld nadat het in 2016 een bericht had geschreven op basis van een vals persbericht van Vinci, waarna het aandeel van het Franse bouwbedrijf klappen kreeg. De boete werd in beroep wel verminderd van 5 naar 3 miljoen euro.

Bloomberg was in november 2016 het eerste medium dat op basis van het valse persbericht het nieuws verspreidde dat Vinci zijn financieel directeur had ontslagen na omvangrijke boekhoudfouten.

De redactie besefte snel daarna dat het persbericht fake was en binnen de 10 minuten had Bloomberg de berichtgeving gecorrigeerd. Ook Vinci liet snel weten dat het bericht onjuist was. Maar intussen had aandeel Vinci een klap van meer dan 18 procent gekregen op de beurs van Parijs. Het herstelde nadien wel en eindigde de dag nog 3,78 procent in het rood. De Franse beurswaakhond AMF oordeelde dat beleggers 6,5 miljoen euro schade leden.

Boete van 5 miljoen

De beurswaakhond had Bloomberg eind 2019 een boete opgelegd van 5 miljoen euro, waartegen het agentschap in beroep ging. Het hof van beroep blijft erbij dat de journalisten hadden moeten weten dat het persbericht nep was, maar het hield wel rekening met de snelle rechtzettingen en verlaagde daarom de boete.

Onderzoek heeft niet aan het licht kunnen brengen wie het valse persbericht online zette. De auteurs maakten gebruik van een website (vinci.group) die erg leek op de echte website van Vinci (vinci.com). Ze gebruikten ook de naam van de echte woordvoerder van Vinci, met een vals telefoonnummer erbij.

“Onze journalisten hebben alleen verslag gedaan van wat nieuwswaardige informatie leek en zijn slachtoffer geworden van een geraffineerde truc”, reageerde Bloomberg. “We zijn teleurgesteld dat de rechtbank het eerdere besluit niet heeft afgewezen en we bekijken onze opties om in beroep te gaan.”

Ook andere persagentschappen en media lieten zich vangen aan de fake informatie, maar alleen Bloomberg kreeg een boete.