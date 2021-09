China onthult slogan voor Olympische Winterspelen: “Samen voor een gedeelde toekomst”

“Samen voor een gedeelde toekomst”. Zo luidt de slogan voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking die vrijdag is onthuld.

“Dit is een sterke slogan die vertrouwen en vastberadenheid uitstraalt. Hij staat symbool voor de kracht van de Spelen om als gemeenschap wereldwijde uitdagingen aan te gaan”, verklaarde vicevoorzitter Jiang Xiaoyu namens het organisatiecomité tijdens een plechtigheid in de Chinese hoofdstad.

De Winterspelen beginnen op 4 februari. Het is voorlopig afwachten welke beperkingen er zullen gelden gezien de coronapandemie. Vandaag moeten reizigers die China binnenkomen een strenge quarantaine respecteren. Daarnaast is het afwachten welk signaal de westerse landen zullen geven om de problematiek omtrent de schendingen van mensenrechten in China aan te klagen.