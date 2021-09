Samana Leut op bezoek in Legomuseum

Het nieuwe werkjaar van Samana kreeg een mooie start. De eerste activiteit was een bezoek aan het gloednieuwe Legomuseum, gevestigd in de vroegere artsinale bakkerij van Leut.

De belangstelling was groot zodat de groep in twee gesplitst moest worden voor de rondleiding en de uitleg door de eigenaar. Iedereen was aangenaam verrast van de inrichting en de mooie sets met een prachtige layout en de expositie van meerdere verschillende thema’s. Het is een geslaagd project om trots op te zijn en alsook een meerwaarde voor Leut.