Pech voor Roel Vangenechten tijdens zijn eerste veldrit

Roel Vangenechten uit Heusden-Zolder is een gans seizoen actief geweest in de BMX maar zijn hart ligt ook bij het veldrijden. Tijdens de wedstrijd in Wiekevorst op zondag, 12 september 2021 maakte hij de overstap. Hij vertrok vanaf de vierde rij met 27 leeftijdsgenoten in de categorie eerstejaars nieuwelingen. Roel kwam in de eerste ronde door op een 9de plaats wat zeker niet slecht is voor zijn allereerste wedstrijd in deze discipline. Maar helaas kwam hij ten val en moest hij enkele plaatsjes prijsgeven. Bij het luiden van de bel voor de laatste ronde was nog veel mogelijk. Maar dan kreeg Roel af te rekenen met mechanische pech en moest hij de wedstrijd één ronde voor het einde staken.De ontgoocheling was af te lezen op zijn gezicht maar door de bemoedigende woorden van zijn personal trainer Björn Houben kon hij snel de knop omdraaien en zich focussen op de volgende uitdaging in Vorselaar op zondag 19 september 2021.