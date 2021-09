Leerlingen Mosa-RT blikken 20 jaar later terug op 9/11

In de lessen Engels op campus Mosa-RT wordt er teruggeblikt op de impact en de gevolgen van de aanslagen in 2001, nu twintig jaar geleden.

De zesdejaarsleerlingen uit de abstract-theoretische studierichtingen analyseren onder leiding van Tessa Lauricella songteksten, bestuderen kunstwerken uit de tentoonstelling Age of Terror en reflecteren over de artistieke boodschap en impact van 9/11 met op de achtergrond de huidige politieke conflicten in Afghanistan. Daarnaast lezen ze de openingspassage uit de literaire roman Extremely loud and incredibly close van Jonathan Safran Foer, op zoek naar verwijzingen van het hoofdpersonage naar de traumatische gebeurtenissen van 11 september 2001.In 6 Moderne Talen analyseren de leerlingen meerdere passages uit de roman en vergelijken ze deze met de overeenkomstige fragmenten uit de gelijknamige film. Taalgebruik, beeldspraak en symboliek komen aan bod in de verdiepende sessies.