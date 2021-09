Scholengroep GO! Next groeit boven 7000 leerlingen

Scholengroep GO! Next telt meer dan 7000 leerlingen in haar 32 scholen en instellingen. Daarmee stijgt het leerlingenaantal in de scholengroep uit Midden-Limburg voor het vierde jaar op rij.

Met volledig vernieuwde campussen zorgt GO! Next voor belangrijke innovaties in haar scholen. Ook de komende jaren staan nog heel wat nieuwbouwprojecten klaar om in te spelen op de noden van de leerlingen en de teams. Daarmee gaat Scholengroep GO! Next helemaal voor het onderwijs van de toekomst.