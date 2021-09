Samana Eksel op bedevaart naar de Basiliek in Kortenbos

Veilig en wel in Kortenbos aangekomen, startten ze met een eucharistieviering in de Basiliek. Priester Theo Vanduffel ging voor in de viering en de voorzitter en enkele kernleden waren lector. Tijdens de viering brandde er een kaars van Samana op het altaar.De koster had alle voorbereidingen getroffen en de orgelist van de Basiliek begeleidde de gekozen Marialiedjes. Een verantwoordelijke kwam op een aangename manier vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van de Basiliek en de O.L.V. van Kortenbos. Het interieur is in barokke stijl ingericht en ook het houtsnijwerk is prachtig. Daarna reed Samana Eksel met de bus naar het nabijgelegen provinciaal domein van Nieuwenhoven waar ze in 't Kelshof konden genieten van sandwiches en een stuk lekkere vlaai met koffie of thee. Het was een fijne uitstap met veel kansen tot ontmoetingen waar de leden na deze coronatijd echt nood aan hadden.