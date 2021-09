Onthaalouder Kristel Schouteden leest voor in opvang

Kristel werkt al 21 als onthaalouder in Ellikom. Haar kapoenen komen ellke morgen komen ze met de glimlach binnen. “Van je hobby, je beroep maken, dat is toch wat iedereen wil', zegt Kristel. "Daarom ga ik ook regelmatig getuigen in het CVO Genk voor nieuwe onthaalouders. Natuurlijk ben ik ook weer present op de jobdag van Ferm Kinderopvang op 22 september in Houthalen. Onthaalouder zijn is de mooiste job: elke dag zien hoe een kind op zijn eigen manier en tempo ontwikkelt. Wij knutselen, dansen, zingen, gaan wandelen, buiten spelen... We maken van elke dag een speciale dag.”Kristel houdt erg veel van voorlezen. Ze doet dit dan ook verschillende keren per dag. De kinderen genieten zichtbaar en hun taalontwikkeling wordt extra gestimuleerd.