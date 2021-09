Neos Genk op de eerste rij van Zomeropera

Een twintigtal leden van Neos Genk trok naar het kasteel van Alden Biezen om er te genieten van de Zomeropera, dit jaar met een beperkt aantal solisten en een orkest, herleid tot 23 musici, allemaal wegens corona.Maar wat ze brachten was topkwaliteit: een operaconcert met bekende aria’s, gekoppeld aan het levensverhaal van de gekende muziekuitgever Giovanni Ricordi. De anderhalf uur durende voorstelling was in een mum voorbij en mocht rekenen op een staand applaus, waarbij Neos Genk op de eerste rij stond. (foto TS)