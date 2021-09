Hogeschool PXL start met HerstelAcademie Limburg

Het hoger onderwijs opent het nieuwe academiejaar in code groen. De afgelopen periode was niet eenvoudig voor studenten. Bovendien bleken ze een beetje een vergeten groep te zijn als het ging over het versoepelen van bepaalde maatregelen. Ze werden verplicht tot afstandsonderwijs “vanuit hun kot” en ook in hun vrije tijd waren échte contacten heel beperkt. PXL wil hen daarom al vanaf het begin van het academiejaar een extra steuntje in de rug geven. Dat gebeurt onder andere tijdens een interactieve workshop in samenwerking met De HerstelAcademie Limburg, waar tips en tricks worden meegegeven om de persoonlijke veerkracht te versterken.

Studenten bleven niet gespaard van de corona-lockdowns en de beperkende maatregelen. Sinds maart 2020 werd online les volgen de norm, net als ‘in uw kot” studeren, thuis of letterlijk vanuit een studentenkot. Anno september 2021 mag, net zoals alle andere scholen, ook het hoger onderwijs opstarten in code groen. De lessen zijn weer live te volgen en de coronamaatregelen kunnen tot een minimum beperkt worden. Opnieuw instappen in het studentenleven is voor veel studenten nu anders dan anders. De periode zonder veel échte contacten, zonder live activiteiten duurde voor velen lang en nu mag en kan weer bijna alles zoals voorheen. Dit nieuwe normaal, waar een mengvorm van on- en offline leven de norm is geworden, brengt ons allemaal weer nieuwe uitdagingen, ook voor studenten hoger onderwijs. Studenten zijn uiteraard heel blij met de opstart in code groen, maar toch wil Hogeschool PXL niet voorbijgaan aan mogelijke twijfels en ongemakkelijke gevoelens die dit "nieuwe normaal" oproept. De dienst studentenvoorzieningen van PXL ontwikkelde samen met de HerstelAcademie Limburg een interactieve workshop op maat van studenten. Door in te zetten op het versterken van veerkracht wil HerstelAcademie Limburg ervoor zorgen dat studenten zo vlot mogelijk aansluiting vinden bij het nieuwe normaal. De workshop is bedoeld om studenten te laten stilstaan bij hun ervaringen van de afgelopen periode. Deelnemers aan de workshop maken op basis van hun eigen beleving onderwerpen bespreekbaar, ordenen hun gedachten, delen hun ervaringen en komen hierdoor ook dichter bij elkaar te staan.