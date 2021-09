Den Ellentrikker geniet van Grömme

Harieke van Ties is weer onder ons. De eeuweling van Grömme die als elektricien bij Interelectra in menige Maaslandse woning de lamp deed branden of aan talloze zwart geteerde houten palen de straatlampen ging hangen, werd door de Reuzengilde Opgrimbie vereeuwigd als reus. Hoewel hij nog steeds niet officieel gedoopt is, heeft hij toch al een gebenedijde passende naam: Den Ellentrikker. Tijdens het muzikale evenement "Grömme ontwaakt" op het grasplein van het Brôok mocht hij mee genieten van het gezellige feest. Hij knipoogde even naar zijn geadopteerde oom uit Hechtel, Rudolf Hectela, de oudste reus van Limburg die bij de Reuzengilde zijn oude dag vond.