Milan Jovanovic - zelf ooit gek en geniaal - ziet geen sterren meer bij Anderlecht en Standard: “Ik mis vedettes op het veld”

“Hello, my friend.” Als u dat hoort, kunt u maar aan één man denken: Milan Jovanovic (40). Het Servische woelwater is al acht jaar gestopt met voetballen, maar voor de topper Standard-Anderlecht contacteerden we hem eens in zijn thuisstad Novi Sad. Tussen twee verhuisdozen en drie joelende zonen laat Jova zijn licht schijnen op de clasico: “Toch jammer dat de enige superster van Anderlecht de trainer is.”