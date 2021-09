Dopingschorsing van Australische topzwemster is afgelopen: “De nachtmerrie is eindelijk voorbij”

De 22-jarige Jack had kort voor het WK van 2019 in Zuid-Korea positief getest op het verboden product ligandrol. Aanvankelijk werd ze voor vier jaar geschorst maar het TAS halveerde die straf omdat ze het product per ongeluk via een supplement zou hebben genomen. Sports Integrity Australia (SIA) - het voormalige Australische antidopingagentschap - en het wereldantidopingagentschap WADA gingen tegen de beslissing van het TAS in beroep maar dat is nu afgewezen.

De schorsing van Jack ging in op 12 juli 2019, waardoor ze nu opnieuw vrij is om in competitie te komen. Op Instagram zegt ze “heel gelukkig” te zijn met de uitspraak. “Na een gevecht van twee jaar en drie maanden heb ik eindelijk de definitieve beslissing gekregen door het TAS dat mijn zaak is geklasseerd. Ik kan nu doen wat ik het liefste doe, zonder beperkingen. Dat maakt mij heel gelukkig. De nachtmerrie is eindelijk voorbij.”

Jack was op het WK van 2017 in Boedapest goed voor vier medailles met de Australische aflossingsploegen (2x zilver en 2x brons).