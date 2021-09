Breuk in de maak? “Gespannen relatie tussen Egan Bernal en INEOS Grenadiers na Vuelta”

De teleurstellende Vuelta van dit jaar, waarin Bernal pas zesde eindigde op meer dan 13 minuten van winnaar Roglic, zou hiervan aan de basis liggen. L’Équipe meldt dat Bernal meningsverschillen heeft met INEOS na die Vuelta, en de Colombiaan deelt verschillende standpunten van de ploeg niet meer. Ook is er sprake van een onenigheid tussen Bernal en de sportief directeur van Ineos, Matteo Tosatto. Tactische keuzes liggen aan de basis van dit geschil: zo kon Tosatto nooit kiezen tussen Adam Yates (vierde in de Vuelta) en Egan Bernal om tijdens de Vuelta als kopman te fungeren, waardoor de samenhang van de Britse ploeg niet optimaal was.

Bernal zou na deze Vuelta een pauze nodig gehad hebben, waardoor het voorlopig onduidelijk is of de Colombiaan dit seizoen nog in actie zal komen. Ook het WK Wielrennen laat Bernal passeren. De geruchten over een vertrek bij INEOS werden alvast versterkt: Israel-Start Up Nation zou bereid zijn om de Colombiaan, die nog twee jaar onder contract ligt bij INEOS, een contract aan te bieden. Toch ontkent de makelaar van Bernal deze geruchten: “Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar Egan is voorlopig gelukkig in het team”, aldus Giuseppe Acquadro.