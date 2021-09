Wilde achtervolging met schoten vanuit auto’s in centrum Maastricht

Op verschillende plekken in het centrum van Maastricht is donderdagavond uit rijdende auto’s op elkaar geschoten. De politie heeft bij het incident twee verdachten aangehouden, er raakte niemand gewond.

Twee auto’s waren in achtervolging met elkaar, waarbij de ene wagen de andere enkele keren heeft geramd. De politie lukte het om beide auto’s op de Boschstraat klem te rijden; alle inzittenden zijn naar het politiebureau overgebracht waarbij twee personen dus zijn aangehouden.

Schoten uit auto’s

Bij de politie kwamen rond 23.00 uur meldingen binnen over meerdere schietpartijen in de stad. Er werd alarm gegeven in de omgeving van het Sterreplein en de Maaspromenade, waar twee voertuigen met hoge snelheid elkaar volgden en op elkaar schoten. Volgens de politie is duidelijk dat daarbij de achterste auto de voorste een aantal keer heeft geramd.

Niemand gewond

Bij de schietpartijen is volgens de politiewoordvoerder niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek in de Boschstraat en op het Sterreplein. Verschillende eenheden zijn opgeroepen om te assisteren.