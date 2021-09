Minder huiswerk en langer slapen: nieuwe voorzitter Scholierenkoepel pleit voor veranderingen

Minder huiswerk, minder kledingregels en later naar school. Als dat geen campagnethema’s zijn waarmee je met de vingers in de neus verkozen raakt als voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel. Maar beschuldig scholier Mauro Michielsen (16) niet te snel van populisme: er zit wel degelijk een redenering achter. “We moeten de schade na corona opmeten en nadenken hoe we het welzijn weer omhoog kunnen krijgen.”