Vanaf 2022 is expertise verplicht om hypothecaire lening te verkrijgen

Vanaf 2022 moeten banken goederen laten taxeren voor ze een hypothecair krediet kunnen verstrekken en wordt het geleende bedrag berekend op basis van de getaxeerde waarde en niet langer op de aankoopprijs, zo schrijven La Libre Belgique en L’ Echo.

Momenteel is het een gangbare praktijk om een expertise van het goed te eisen, maar niet systematisch. De maatregel vloeit voort uit een richtlijn van de Europese Bankenautoriteit (EBA) die in juli in werking is getreden. Bedoeling is om ervoor te zorgen dat banken geen buitensporige bedragen lenen in vergelijking met de waarde van een onroerend goed, vooral in de context van de huidige stijging in bepaalde segmenten van de vastgoedmarkt, schrijft L’ Echo.

Als kopers, die graag het goed van hun dromen willen verwerven, besluiten hun bod op te drijven door een prijs te bieden die hoger is dan de schatting van de deskundige, is het aan hén om de hand in de eigen portefeuille te steken om het verschil te betalen, aldus La Libre. Ook bij een hausse op de vastgoedmarkt en ongebreidelde prijsstijgingen, zoals het geval is sinds de Covid-crisis, zal het aan de kopers zijn om bij te passen, zonder tussenkomst van de bank.

“Door de hebzucht van eigenaren en makelaars tegen te gaan, met de meest objectieve methode van vastgoedwaardering die mogelijk is, zou de richtlijn de huizenprijzen weer op een normaal niveau kunnen brengen, de vastgoedmarkt kunnen kalmeren en het belang van de opschortende clausules aanzienlijk kunnen vergroten”, analyseert het studiebureau Hypotheekwinkel in La Libre.